Ученые назвали три этапа старения человека

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Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, пишет РИА Новости.

Специалисты провели анализ белков плазмы крови 4 тыс. 263 человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.

Исследователи пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет. Открытие позволит более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.