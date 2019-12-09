Первые "зеленые" ГОСТы утвердили в России

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Росстандарт утвердил первые шесть ГОСТов на "зеленую" продукцию, разработанных Роскачеством совместно с научными и отраслевыми объединениями, сообщает пресс-служба Роскачества.

Ими стали:

- ГОСТ Р 58662-2019 "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Термины и определения";

- ГОСТ Р 58661-2019 "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Оценка соответствия";

- ГОСТ Р 58660-2019 "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Производство, транспортирование и хранение";

- ГОСТ Р 58658-2019 "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Удобрения минеральные. Общие технические условия";

- ГОСТ Р 58659-2019 "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Общие требования";

- ГОСТ Р 58663-2019 "Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Удобрения минеральные. Методы определения свинца, кадмия, мышьяка, никеля, ртути, хрома (VI), меди, цинка и биурета".

Как отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, ранее назначенная председателем проектного технического комитета (ПТК 708) по стандартизации "Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", разработка стандартов на зеленую продукцию необходима для создания системы интегрированного сельского хозяйства.

"Утвержденные стандарты – большой шаг в направлении сокращения негативного влияния производства и потребления на окружающую среду, климат, природные ресурсы и здоровье человека. Новые стандарты являются частью стратегии по развитию интегрированного сельского хозяйства и повышению качества отечественной пищевой продукции в целом, в том числе с целью роста экспортной конкурентоспособности российских зелёных брендов. При разработке российских ГОСТов учитывался европейский и международный опыт стандартизации в сфере "точного" сельского хозяйства, а также регламенты Евросоюза 66/2010 "Об Экологическом знаке Европейского Союза", – подчеркнула Саратцева.

Стандарты разрабатываются Роскачеством совместно с Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха", Научно-исследовательским институтом по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова" (АО "НИУИФ") и другими. Данная работа проходит в соответствии с поручением президента России по созданию отечественных защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.