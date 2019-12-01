Работы двадцати тюменских художников представят на выставке "Миф"

Работа Александра Почежерцева | Фото: Тюменское региональное отделение Союза художников России в Facebook Работа Александра Почежерцева | Фото: Тюменское региональное отделение Союза художников России в Facebook

Работы 20 авторов представят на выставке "Миф", которая откроется в зале регионального отделения Союза художников России (ул. Холодильная, 124) в Тюмени 10 декабря в 18 часов, сообщают организаторы.

Экспозиция включает произведения, посвященные мифологии. Как отмечают в региональном отделении Союза художников России, среди участников выставки много молодежи, пока еще не состоящей в Союзе художников, но уже заслуживших право выставляться рядом с ведущими живописцами и графиками.

"Любопытно, что и старшее, и юное поколение воспринимают миф не как источник сюжетов, собрание рассказываемых историй или причудливых вымыслов. Они не занимаются пересказом преданий, легенд, а используют образы и символы мифа для создания новых смыслов и значений. Мастера выстраивают ассоциативный мир, наполненный таинственными знаками, иногда пугающими и отсылающими к глубинам подсознания, иногда узнаваемыми, напоминающими конкретных персонажей античной мифологии, или буквально воспроизводящими их облик", - рассказали в региональном отделении Союза художников России.

Кроме близких и хорошо знакомых образов славянской мифологии, сказаний северных народов, тюркских племен, художники находят экзотические повествования и мотивы далеких культур, исчезнувших народов. Так, на выставке можно будет увидеть космогонические сюжеты ацтеков и отображение корейских легенд о женщинах-лисах.