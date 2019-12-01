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Около одного миллиона рублей составил товарооборот Сорокинской ярмарки

Экономика, 17:18 10 декабря 2019

sorokino.admtyumen.ru/ | Фото: sorokino.admtyumen.ru/

Товарооборот сельскохозяйственной ярмарки в Сорокино 9 декабря составил 990 тыс. рублей. В ней приняли участие: один кооператив, два предприятия, три предпринимателя района и 23 личных подсобных хозяйств граждан, сообщает администрация муниципального образования.

В ярмарке приняли участие и девять предпринимателей из Ишима, Викулово, Аромашево, Омска и Казани.

sorokino.admtyumen.ru/ | Фото: sorokino.admtyumen.ru/

Широкий ассортимент продукции представили продавцы: мясо - баранина, говядина, свинина, конина, крольчатина; мясо птицы - гуси, куры, утки; сало, колбасные изделия, мясные деликатесы, мед и пчелопродукты, рыба свежемороженая, молочные продукты: молоко, масло, сыр, творог; ягоды; промышленные товары и сувениры.

Отметим, с каждым годом растет количество частников, которые торгуют продукцией со своих подворий.

sorokino.admtyumen.ru/ | Фото: sorokino.admtyumen.ru/

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# продукция , сельское хозяйство , ярмарка

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