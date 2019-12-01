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Дублеры "Тюмени" сыграют в Ялуторовске

Спорт, 09:16 12 декабря 2019

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Футбольный коллектив "Тюмень-д" проведет очередной тур в Ялуторовске с 13 по 15 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Соперниками сибиряков станут "А-Тур" из Перми, а также сургутские "Нефтяник" и "Факел".

Каждый из поединков интересен по-своему, так, в пермской команде играют сразу несколько воспитанников тюменской мини-футбольной школы: Боярский, Вахитов, Курбатов.

Сургутский "Факел" замыкает лидирующую тройку, отставая от нашей команды всего на одно очко.

Чуть ниже находится еще один представитель Сургута - "Нефтяник", но при удачном исходе вполне может улучшить свое турнирное положение.

Все игры обещают быть напряженными и интересными, приехать и поддержать дублеров можно по адресу: Ялуторовск, ул. Свободы, 193а, спортивный комплекс "Атлант".

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# мини-футбол , МФК Тюмень , Тюмень-дубль

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