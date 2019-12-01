Научная библиотека Менделеева примет участие в днях короткометражного кино

| Фото: www.shortday.ru/ | Фото: www.shortday.ru/

Показы короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов пройдут в Областной научной библиотеке 15 и 21 декабря, 4, 5, 8 января 2020 года. Библиотека присоединится ко Всероссийской акции "День короткометражного кино-2019", сообщает учреждение.

Акция пройдет в шестой раз. Это более 3 тыс. сеансов более чем на 1,5 тыс. площадках в 85 регионах России и 20 странах мира.

Зрителям будут представлены восемь разнообразных программ короткометражных фильмов: "Звезды в коротком метре", "Фестивальные хиты", "Кино будущего", "Анимация. 12+", "Анимация. 0+", "Семейное кино", "Документальное кино", "Международная программа".