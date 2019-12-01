Сто девятнадцать заявок направили тюменцы на первый конкурс президентских грантов в 2020 году

| Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

119 заявок направили жители Тюменской области на первый конкурс президентских грантов в 2020 году. Всего от некоммерческих организаций страны поступило 9 тыс. 308 заявок, сообщает Фонд президентских грантов.

Заседание объединенного экспертного совета фонда прошло 10 декабря. Победители конкурса смогут получить финансирование с 1 марта 2020 года.

Тюменский регион вошел в тройку по количеству представленных на конкурс проектов. Уступил лишь Свердловской области – 240 заявок, это при том, что НКО у них в три раза больше, чем в Тюменской области, и ХМАО-Югре - 140 заявок.

По мнению начальника отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлии Мясниковой, приятно удивило не только количество заявленных проектов, но и их наполненность, перспективность, актуальность и масштаб.

"Из крупных организаций, которые ранее участвовали в президентских грантах, у нас сейчас заявился Шекспировский молодежный театр – они всегда получали большие субсидии от Фонда. Если раньше они свои спектакли ориентировали на тюменского зрителя, то сейчас выходят на округ – Курганская, Свердловская область и другие. Это будет способствовать тому, что они, скорее всего, выиграют грант. Еще из крупных организаций, которые ранее привлекали средства Фонда, - общественная организация ветеранов и пенсионеров труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – это наш ресурсный центр ветеранский – первый в России, организованный в 2018 году. Грант они получили в этом году, реализуют его в декабре. Сейчас написали новый проект и направили заявку на конкурс 2020 года. Проект у них "Профессионалы становятся виртуозами" - это обучение ветеранов новым технологиям работы", - рассказала Юлия Мясникова.

Один из самых затратных проектов, заявленных на первый конкурс 2020 года, проект Тюменской региональной общественной организации инвалидов "Равные возможности" - "Верхом на коне - навстречу мечте": иппотерапия, оздоровительная и развивающая верховая езда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторам на реализацию необходимо около 7,5 млн рублей.

На проведение фестиваля популяризации здорового образа жизни "Стальной характер" разработчики проекта запрашивают около 4,5 млн рублей. Более 3,2 млн рублей - стоимость проекта фонда развития творчества "Жизнь и дело" - "Федеральная сеть школьных киноклубов".

Среди менее затратных стоит отметить проект "Победа 75" регионального патриотического движения "Булава-Тюмень" - 373 тыс. рублей. И проект "Урок поддержки" Нижнетавдинского центра социального обслуживания "Долголетие" - 213 тыс. рублей.

Итоги первого конкурса 202 года Фонд президентских грантов опубликует после 21 февраля.

Напомним, в первом конкурсе 2019 года Фонд президентских грантов поддержал проекты 31 организации Тюменской области, общая сумма средств составила более 40 млн рублей. З4 НКО региона победили во втором конкурсе. Сумма поддержки – более 41 млн рублей. В 2018 году сумма грантов составила более 123 млн рублей.

Анжела Лебедева