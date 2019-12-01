Тюменцы выступят на Кубке России по дзюдо

| Фото: www.judo.ru/ | Фото: www.judo.ru/

11 спортсменов Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" примут участие в Кубке России, который пройдет в Майкопе с 13 по 15 декабря, сообщает пресс-служба спортивного учреждения.

На татами выйдут Давид Абдуллаев и Шамиль Умаев, Мирзоюсуф Гафуров и Шамиль Зилфикаров, Имранбек Габасов, Иван Мариненков, Никита Дибрин,Алина Сергеева и Юлия Куняева, Валентина Белоус, Лаура Баязитова, каждый в своей весовой категории.

Кубок России - второй по величине старт всероссийского масштаба по дзюдо среди мужчин и женщин, к участию, в котором допускаются спортсмены, ставшие призерами чемпионатов и первенств России предыдущего и текущего годов, а также обладатели призовых мест на международных стартах.

Онлайн-результаты и онлайн-трансляция на сайте в дни соревнований. Начало утренней части в 10 часов, финальные поединки стартуют в 17 часов, ежедневно, кроме 15 декабря. Время указано местное (отстает от тюменского на два часа).