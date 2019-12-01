Полиция устанавливает личности водителей, погибших на югорских дорогах

«Suzuki Liana» выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом | Фото: 86.мвд.рф «Suzuki Liana» выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом | Фото: 86.мвд.рф

Два человека погибли и один пострадал в результате дорожных аварий, произошедших на трассах в Сургутском и Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского округа 11 декабря, сообщает ГУ МВД России по Югре.

Трагедия разыгралась на 71 км автодороги Сургут – Лянтор. Здесь столкнулись "Suzuki Liana" и МАЗ. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. В результате происшествия водитель "Suzuki" от полученных травм скончался на месте.

Водитель «Suzuki» от полученных травм скончался на месте. | Фото: 86.мвд.рф Водитель «Suzuki» от полученных травм скончался на месте. | Фото: 86.мвд.рф

А на 667 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись два грузовика: "Hino" и "DAF", водитель которого не учел метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал "Hino". В результате аварии водитель "Hino" от полученных травм скончался на месте происшествия, второй водитель получил травмы, его доставили в больницу Пыть-Яха.

Водитель «Hino» от полученных травм скончался на месте происшествия. | Фото: 86.мвд.рф Водитель «Hino» от полученных травм скончался на месте происшествия. | Фото: 86.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших и пострадавшего.