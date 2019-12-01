Трое человек пострадали в ДТП на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Трое человек пострадали в результате ДТП на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда 11 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло примерно в 21 час на 38-м километре автодороги. Автомобиль ВАЗ-21074 съехал в кювет и опрокинулся. Машиной управлял начинающий 21-летний водитель. Его стаж за рулем составлял восемь месяцев. В аварии пострадали водитель и две пассажирки "семерки". У водителя диагностировали ушиб, у пассажирок 27 и 28 лет — различные травмы.

Отметим, на дорогах Тюменской области за сутки произошло три наезда на препятствия и одно ДТП с опрокидыванием автомобиля. Как отмечают в ГИБДД, во всех случаях водители не смогли выбрать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями.

Так, около полудня на 33-м километре Ирбитского тракта автомобиль ВАЗ-21074 въехал в металлическое ограждение. У водителя и пассажира диагностировали различные повреждения. Выяснилось, что за рулем незарегистрированного автомобиля был водитель, лишенный прав за нетрезвое вождение, страховой полис ОСАГО отсутствовал.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Другое ДТП произошло на 42-м километре автодороги Тюмень-Каменка. Здесь в дерево въехал автомобиль Mitsubishi Lancer. 22-летний водитель со стажем за рулем четыре года, по предварительным данным, получил перелом костей носа и ушибы.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четвертое ДТП произошло на ул. Вишневой в Тюмени. Автомобиль Mazda, за рулем которого находилась 25-летная тюменка, около 21 часа въехал в мачту уличного освещения. Согласно предварительной информации, автоледи не смогла выбрать безопасную скорость. Она получила травму.