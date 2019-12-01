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Водитель спецтехники получил условное наказание за смерть рабочего в Тюмени

Происшествия, 14:59 12 декабря 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К двум годам лишения свободы условно приговорили 44-летнего водителя спецтехники, по вине которого погиб рабочий, сообщает Центральный районный суд Тюмени.

В феврале 2019 года, согласно договору на оказание услуг, мужчина получил во временное пользование автомобиль-манипулятор Hyundai Gold. Транспортное средство было оборудовано люлькой, не предусмотренной заводом-изготовителем. По условиям договора тюменец обязан был ежедневно перед работой осматривать машину и установленные на ней механизмы.

В начале июля мужчина самостоятельно заменил поврежденную люльку на другую. При этом он использовал для ее фиксации нестандартный болт.

12 июля тюменец перед началом работ не осмотрел транспортное средство и не убедился в надежности крепления механизма. В результате нарушения правил безопасности люлька отвалилась с находившимся в ней рабочим. При падении с высоты пяти метров пострадавший получил переломы и травмы внутренних органов. Мужчина скончался в областной клинической больнице.

Суд назначил водителю спецтехники наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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# приговор , суд

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