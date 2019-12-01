Альфа-Банк в Тюмени пригласил клиентов на Midnight Opera

| Фото: Альфа-Банк | Фото: Альфа-Банк

В честь своего 20-летия Альфа-Банк в Тюмени подарил клиентам возможность стать участниками уникального музыкального проекта Midnight Opera, который меняет представление об опере даже у искушенного слушателя. Midnight Оpera – это театрализованное представление, в котором звезды оперной сцены в неформальной атмосфере исполняют произведения мировой классической музыки.

В этот праздничный вечер во Дворце Культуры "Нефтяник" собралось более 100 клиентов и партнеров, многие из который вместе с Альфа-Банком с момента открытия первого офиса в Тюмени.

"Альфа-Банку в Тюмени в этом году исполнилось 20 лет. Это значимое событие не только для самого банка, но и для финансового рынка региона в целом. И все эти годы в регионе мы поддерживаем корпоративные традиции, на которых строятся наши отношения с клиентами и партнерами, - высокая надежность, качество сервиса и индивидуальный подход, - говорит Наталья Белокопытова, региональный управляющий Альфа-Банка в Тюмени. - Мы рады, что сегодня наши клиенты могут вместе с нами стать участниками необычного проекта Midnight Opera и отметить наш юбилей".

Первый офис Альфа-Банка открылся в Тюмени в 1999 году. Сегодня восемь отделений оказывают в регионе полный спектр услуг крупным предприятиям, компаниям малого и среднего бизнеса, жителям региона, представительство. В этом году был открыт специализированный ипотечный центр, в котором можно провести ипотечную сделку любой сложности.

Альфа-Банк поддерживает культурные проекты и участвует в благотворительных мероприятиях. В течение нескольких лет банк сотрудничает с Тюменским государственным университетом и организует стипендиальную программу "Альфа-Шанс" для талантливых студентов. На регулярной основе банк оказывает помощь нескольким детским домам в Тюмени.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.