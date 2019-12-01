  • 13 декабря 201913.12.2019пятница
  • USD63,2257
    EUR70,4271
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Полицейские в Тюмени спасли забравшихся на подоконник детей

Происшествия, 12:14 13 декабря 2019

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Тюменские полицейские спасли детей, забравшихся на подоконник открытого окна. О том, что на подоконнике второго этажа дома на ул. Широтной стоят несовершеннолетние, правоохранителям сказала местная жительница 12 декабря, сообщает УМВД Тюмени.

По адресу выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. На месте стражи правопорядка установили, что дети находятся в запертой квартире одни.

Полицейский, оставшийся на улице, убедил детей закрыть окно. В это же время инспектор по делам несовершеннолетних связался с хозяином квартиры, у которого снимала жилье мать детей.

Вскоре подъехала 33-летняя женщина, которая сообщила, что оставила в квартире детей двух и четырех лет без присмотра, так как ей необходимо было уйти на работу. По словам женщины, поступила она так впервые. В отношении матери составлен административный протокол.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 13.12.2019Полицейские в Тюмени спасли забравшихся на подоконник детей
09:40 13.12.2019Полиция выясняет причины, по которым ишимец выпрыгнул из поезда
14:59 12.12.2019Водитель спецтехники получил условное наказание за смерть рабочего в Тюмени
14:15 12.12.2019Водитель грузовика Isuzu погиб в ДТП на автодороге Екатеринбург—Тюмень