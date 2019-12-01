Полицейские в Тюмени спасли забравшихся на подоконник детей

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Тюменские полицейские спасли детей, забравшихся на подоконник открытого окна. О том, что на подоконнике второго этажа дома на ул. Широтной стоят несовершеннолетние, правоохранителям сказала местная жительница 12 декабря, сообщает УМВД Тюмени.

По адресу выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. На месте стражи правопорядка установили, что дети находятся в запертой квартире одни.

Полицейский, оставшийся на улице, убедил детей закрыть окно. В это же время инспектор по делам несовершеннолетних связался с хозяином квартиры, у которого снимала жилье мать детей.

Вскоре подъехала 33-летняя женщина, которая сообщила, что оставила в квартире детей двух и четырех лет без присмотра, так как ей необходимо было уйти на работу. По словам женщины, поступила она так впервые. В отношении матери составлен административный протокол.