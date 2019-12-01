Названы победители регионального Кубка по спортивному туризму

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первый отборочный этап Кубка Тюменской области по спортивному туризму прошел в Тобольске, сообщает городская администрация.

Спортсмены преодолевали пешеходную дистанцию на искусственном рельефе в туристско-спортивном зале станции юных туристов.

По итогам соревнований по второму классу дистанции в возрастной группе девушек 14-15 лет победу одержала Елизавета Малюгина из команды "Форсаж". В возрастной группе "юниорки" (16 лет и старше) победила Ольга Жабурденок из команды "Драйв". В возрастной группе юношей 14 – 15 лет отличился Прохор Белозерцев из команды "Форсаж". В возрастной группе "юниоры" (16 лет и старше) победил Евгений Вербах (команда "Форсаж").

В соревнованиях третьего класса в возрастной группе девушки 14 – 15 лет победа на счету Лилии Хусаиновой из команды "Драйв". В возрастной группа "юниорки" (16 лет и старше) первое место заняла Анастасия Жданова из команды "Вираж". В возрастной группе "юниоры" (16 лет и старше) победил Николай Сунцов из команды "Вираж".