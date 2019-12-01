Перспективы инициативного бюджетирования обсудили в Тюмени с экспертами Всемирного банка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Актуальные вопросы инициативного бюджетирования и вовлечения горожан в управление территориями, а также развития институтов общественного самоуправления обсудили в тюменском мультицентре "Контора пароходства" 16 декабря. Участие в семинаре "Развитие инициативного бюджетирования" приняли глава города Руслан Кухарук и эксперты Всемирного банка Иван Шульга и Анна Сухова.

Напомним, что глава Тюмени Руслан Кухарук, комментируя бюджет города, отметил инициативное бюджетирование как новшество для городского бюджета.

"Наша встреча сегодня посвящена изучению правил игры, приглашенные представители Всемирного банка расскажут о том опыте, который уже применяется как во всем мире, так и в России, - заметил Кухарук. - Мы в свою очередь уже давно рассматриваем этот проект как перспективный для городского бюджета, ведь сегодня тюменцы активно участвуют в обсуждении многих проектов и программ, реализуемых в областном центре, это и благоустройство дворов и создание озелененных территорий".

Однако, если в этом случае активность тюменцев проявляется в отношении проектов, предлагаемых городской властью, то инициативное бюджетирование подразумевает иной формат, когда реализация проекта начинается с идеи, предложенной горожанином, либо инициативной группой граждан. Если идея будет поддержана инициативным большинством, ее реализуют в течение бюджетного года. В городском бюджете предусмотрена статья расходов именно на эти цели.

Критерий успеха проекта, по мнению эксперта Всемирного банка Ивана Шульги, - он должен быть интересен и важен для как можно большему количеству горожан.

"Сегодня в России программа инициативного бюджетирования в том или ином виде реализуется в шестидесяти регионах. Данная идея - российская, но она учитывает и накопленный мировой опыт, и по этим схемам мы работаем уже более пятнадцати лет", - добавил он.

Николай Ступников