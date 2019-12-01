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Тюменские дзюдоисты привезли медали с Кубка России

Спорт, 13:57 16 декабря 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменский дзюдоист Никита Дибрин в весе свыше 100 кг завоевал золотую медаль Кубка России по дзюдо, которые проходили в Майкопе 13-15 декабря, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Дзюдоист одержал победы в пяти схватках, две из которых окончились досрочно – оценкой "иппон".

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Серебряную награду в самой легкой категории до 48 кг (24 участницы) получила Алина Сергеева, выигравшая три встречи. Отметим, что воспитанница Андрея Вуколова еще только начинает свои выступления во взрослой сборной, на данный момент она входит в основной состав национальной команды среди юниорок до 21 года.

Еще одна серебряная медаль на счету Мирзоюсуфа Гафурова, боровшегося в новом для себя весе до 73 кг, представленного 58 спортсменами. Подопечный Данила Воловича провел шесть поединков, пять из которых закончились в пользу спортсмена.

Всего за медали соревнований боролись 435 дзюдоистов из 54 субъектов Российской Федерации.

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# дзюдо , кубок России

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