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Общественный транспорт Тюмени в новогодние праздники изменит расписание

Общество, 18:24 17 декабря 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Городской пассажирский транспорт Тюмени в новогодние праздники, с 1 по 8 января, изменит расписание работы. Ходить автобусы и маршрутные такси будут по графикам воскресных дней, сообщает Тюменьгортранс.

Режим работы маршрутов № 97 "з-д медоборудования – с/о "Искра-2" и № 129 "з-д медоборудования – с/о "Ромашка" в праздники остается без изменений.

Получить информацию о работе общественного транспорта можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

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# Новый год , общественный транспорт , Тюменьгортранс

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