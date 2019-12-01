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Спортсмены из России, Чехии и Франции встретились на соревнованиях по альпинизму в Тюмени

Спорт, 15:31 17 декабря 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Чемпионат России по альпинизму (ледолазание - комбинация) завершился в Центре туризма и краеведения в Тюмени. Участие в нем приняли спортсмены из десяти регионов России, Франции и Чехии, сообщает Дворец "Пионер".

Формат трудности - боулдеринг, участникам давалось неограниченное количество попыток на трассу, всего четыре трассы по четыре минуты. Затем был дан старт квалификации на скорость.

Среди женщин первое место завоевала Мария Толоконина, второе - Ирина Дубовцева, третье - Валерия Богдан. Все спортсменки представляют Кировскую область.

У мужчин первым стал Николай Кузовлев из Тюменской области, вторым - Антон Немов из Кемеровской области, третьим - Вадим Мальщуков из Кировской области.

Высокий уровень лазания на трудность показали гости из Чехии и Франции.

Следующие соревнования пройдут Центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" в феврале 2020 года.

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# альпинизм , Дворец Пионер

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