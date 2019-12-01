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Установлена виновница гибели 19-летней тюменки

Происшествия, 14:36 17 декабря 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Жительница Тюмени 1975 г.р. признала вину в гибели 19-летней девушки - ее дочери, сообщает региональное управление МВД России.

"Оперативники уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками регионального следственного управления раскрыли особо тяжкое преступление. 15 декабря 2019 года в органы внутренних дел поступила информация об убийстве 19-летней девушки. В ходе проводимой работы сыщиками уголовного розыска и следователями установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления - неработающая и ранее судимая за совершение убийства своего мужа местная жительница 1975 года рождения", - рассказали в главке.

Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновала дочь к своему сожителю. Взяла топор и нанесла несколько ударов по голове и телу девушки. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Злоумышленница закопала тело убитой в огороде.

В настоящий момент обвиняемая свою вину полностью признала. В отношении ее сожителя проводится проверка по факту укрывательства преступления. Расследование продолжается.

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# убийство

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