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"Транснефть-Сибирь" провела для школьников открытый урок об основах пожарной безопасности

Общество, 18:54 17 декабря 2019

АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Открытый урок "Огонь – друг или враг? Правила пожарной безопасности" провели для учащихся первых классов средней общеобразовательной школы № 32 Тюмени специалисты АО "Транснефть-Сибирь".

Цель – закрепление знаний в области пожарной безопасности и поведения при пожаре, знакомство с профессией пожарного на объектах нефтепроводного транспорта, формирование у детей навыков безопасного поведения в быту.

Была прочитана лекция о важности соблюдения требований пожарной безопасности в разных жизненных ситуациях – в школе, дома и в общественных местах. Специалисты продемонстрировали и обсудили с детьми мультфильмы о важности соблюдения требований пожарной безопасности в жизни. В том числе, были рассмотрены ситуации, как правильно действовать при возникновении пожара, насколько опасно воздействие высоких температур, открытого огня и других опасных факторов пожара, если не принять меры предосторожности. Также специалисты ознакомили детей с правилами эксплуатации электроприборов в быту и вручили иллюстрированные памятки с правилами пожарной безопасности.

Открытый урок для учащихся школы № 32 – элемент системной работы АО "Транснефть-Сибирь" в рамках профориентационных мероприятий со школьниками. Аналогичный урок накануне проведен в средней общеобразовательной школе № 7 Тюмени. Ранее в школах региона для учеников старших классов была проведена серия открытых уроков, посвященных основам организации безопасных условий труда на производственных объектах предприятия в рамках Года охраны труда ПАО "Транснефть".

АО "Транснефть-Сибирь" на регулярной основе сотрудничает с учебными заведениями. Одним из приоритетных направлений является оказание благотворительной помощи школам региона на проведение ремонта и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием в целях содействия профессиональной ориентации школьников и создания условий для углубленного изучения точных наук.

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# открытый урок , Транснефть-Сибирь

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