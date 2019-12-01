Девять инвестпроектов представили экспертам предприниматели региона

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во "ВКонтакте"

Девять инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 160 млн рублей рассмотрели члены Экспертного совета на заседании, состоявшемся на площадке фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", сообщает пресс-служба фонда.

Бизнес-идеи разработали предприниматели из Бердюжского, Казанского, Тобольского муниципальных районов, Тюмени и Ялуторовска. Инвесторы представили проекты в сфере пищевой промышленности, услуг, деревообработки, гостиничного бизнеса, агропромышленного комплекса. Успешная реализация намеченных проектов позволит создать 65 рабочих мест.

В 2019 году проведено 46 Экспертных советов. Реестр инвестиционных проектов пополнился 160 новыми проектами с объемом инвестиций более 18 млрд рублей и планируемым созданием свыше 2,5 тыс. рабочих мест.

Комплексное сопровождение инвесторов будет способствовать получению субсидии для возмещения расходов, связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга; государственной поддержки в форме субсидий на техническое и технологическое оснащение и перевооружение в агропромышленном комплексе; льготного инвестиционного займа, земельных участков в аренду без торгов для реализации масштабных проектов.