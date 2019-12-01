Три тюменских музея присоединятся к виртуальному проекту "Артефакт"

| Фото: группа "Artefact. Дополненная реальность в музеях" ВКонтакте | Фото: группа "Artefact. Дополненная реальность в музеях" ВКонтакте

Три музея из Тюменской области присоединятся к федеральному виртуальному проекту Минкультуры России "Артефакт". Это тюменский музейный комплекс им. И. Я. Словцова, Дворец наместника в Тобольске и Уватский краеведческий музей "Легенды седого Иртыша". Все они прошли специальный конкурсный отбор.

Об этом сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на заседании Общественной палаты Тюменской области.

"Приложение "Артефакт" уже сейчас можно скачать на мобильный телефон, в нем используются технологии дополненной реальности. Музеи Тюменской области появятся в приложении в конце декабря. В результате любой посетитель учреждения, наводя экран телефона на экспонат, сможет узнать историю его создания и интересные факты о нем. То есть это все то, что обычно рассказывает экскурсовод. Будет возможность послушать аудиогид", - пояснила Елена Майер.

"Артефакт" – это проект Минкультуры России и портала культурного наследия России "Культура.РФ". К нему присоединились уже более 150 музеев России, в их числе Государственный Русский музей, Петергоф, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, государственные художественные музеи Ханты-Мансийска, Барнаула и другие. Интересно, что материалы для мультимедиа-гидов сотрудник музея может создавать самостоятельно без помощи IT-специалистов.

Любовь Голышева