Около четырехсот кадетов закружил "Снежный кадетский бал" в Тюмени

| Фото: Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Около 400 воспитанников Тюменского президентского кадетского училища принимают участие в традиционном "Снежный кадетский бал", который проходит в Тюмени.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе тюменского президентского кадетского училища, балы театрализованы. Ежегодно танцы посвящены определенной сказочной теме. В декабре 2018 года кадеты стали участниками представления по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка".

17 и 18 декабря "Снежный кадетский бал" собрал в "Мраморном зале" ДК "Нефтяник" учащихся 10 и 11 курса.

Проводить такие балы среди кадетов Тюменского президентского кадетского училища начали с 2014 года. "В ДК "Нефтяник" кадеты стали танцевать не сразу. Сначала все мероприятия "Снежного кадетского бала" проходили у нас в училище. Потом, где-то с 2015 года, учащиеся старших курсов начали танцевать в ДК "Нефтяник". У восьмого класса мероприятие прошло в актовом зале учебного корпуса училища, у девятого танцы пройдут там же. И там у нас все проходит довольно достойно и красиво, мы украшаем помещение", — добавили в пресс-службе тюменского президентского кадетского училища.

Балы проводят в целях военно-патриотического воспитания, привития культурных традиций офицерства. Кадеты готовились к балам серьезно, ходили на репетиции. Спутниц пригласили из лицеев, гимназий, школ искусств.

Инна Пахомова