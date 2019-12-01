В Казанском районе выбрали Снегурочку 2020 года

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Конкурс "Мисс Снегурочка 2020" впервые прошел в Казанском районе. 10 девушек со всех поселений района приняли в нем участие.

Об этом корреспонденту сказала заместитель главы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко.

"В конкурсе приняли участие девушке в возрасте от 16 до 35 лет со всех поселений Казанского района. Победительницей стала Валерия Петровских из Казанского, учащаяся 11 класса. Она приняла участие в открытии районной елки 18 декабря", - рассказала она.

С открытием районной елки в Казанском в третий раз открыли и резиденцию Деда Мороза, которая находится на Боровлянке – это лыжная база в 11 км от райцентра - место активного отдыха, где организован прокат лыж, ватрушек и другого зимнего инвентаря. Ледовый каток организован на стадионе, он собирает немалое количество конькобежцев, добавляет Елена Ященко.

21 декабря в Казанском пройдет новогодняя сельскохозяйственная ярмарка. 23 декабря откроется елка главы района для отличников учебы, детей, которые добились успехов в разных областях: творчестве, спорте, культуре и так далее. В этот же день глава района встретится с молодыми специалистами. На встрече традиционно обсуждаются вопросы, проблемы молодежи, ставятся новые задачи, проходит чествование отличившихся молодых людей. Мероприятие направлено на закрепление молодежи на селе.

"До нового года и в течение январских каникул во всех учреждениях культуры, образования, спорта, дополнительного образования пройдут утренники. В музее оформлена тематическая выставка. В этом году основная тема новогодних праздников "Новый год всей семье", то есть делаем уклон на организацию больших семейных праздников, конкурсов, интерактивов, квестов", - сказала заместитель главы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко.

По ее словам, более четырех тысяч человек – жители и гости Казанского района - становятся участниками новогодних праздников.

Анжела Лебедева