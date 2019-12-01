Как оказать первую помощь при электротравме, рассказали тюменские медики

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Экстренную помощь оказали медики скорой помощи в Тюмени двум детям, получившим электротравму. Оба пострадавших уже выписаны из больницы, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Медицинское вмешательство потребовалось в ноябре трехлетнему мальчику. Он дотронулся рукой до оголенного провода, после удара током на пальце появились две точки, кожа приобрела белесый цвет.

Другой пострадавший - 15-летний подросток - был травмирован в декабре, меняя дома лампочку в люстре. Пальцы на его руке отекли и покраснели.

Рекомендациями о том, как грамотно оказать помощь в таких случаях, поделились специалисты экстренной службы 03.

С осторожностью следует относиться к использованию мазей для лечения ожогов сразу после получения тяжелой травмы. Эффективнее и безопаснее охлаждение с помощью воды, это поможет уменьшить зону повреждения и снять боль. Температура холодной воды, которая течет из-под крана, примерно -10 градусов, этого достаточно, чтобы быстро охладить мягкие ткани человека.

"После получения травмы важны первые 20 секунд, именно в этот период нужно успеть оказать первую помощь, опустив обожженный участок кожи в воду. Так белок в тканях не успеет разрушиться, а значит, и повреждения будут практически сведены к минимуму. А вот обезболивающие препараты не противопоказаны, если у ребенка нет на них аллергии", – рассказал медик скорой помощи.

Очевидцам следует быть осторожными и перед тем, как подойти к пострадавшему, убедиться в собственной безопасности. Возможно, придется отделить человека от источника тока (провод), которого он касается. Для этого нужно отключить электричество с помощью выключателя, рубильника и убрать электрический провод предметом, который не проводит электрический ток - палкой, доской. Руки необходимо изолировать резиновыми перчатками, сухой тканью, частью одежды.

Затем пострадавшему, который не реагирует на оклик, необходимо проверить пульс на сонных артериях. При наличии пульса придать устойчивое боковое положение, при его отсутствии приступить к реанимации (30 надавливаний на грудину с глубиной 5-6 сантиметров, частота – две компрессии в секунду, затем – два вдоха). Если другие очевидцы еще не вызвали скорую помощь, необходимо набрать на стационарном телефоне номер 03, 112, на сотовом 103, 112 и вызвать бригаду медиков по громкой связи, не прерывая реанимационных действий. Реанимация проводится до появления собственного пульса у пострадавшего либо до прибытия скорой помощи.