Северные лайки помогают в реабилитации юных тундровиков

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Катания на собачьих упряжках проводят в Горковской коррекционной школе каждые выходные для детей от 7 до 18 лет. Таким образом дети, у которых диагностировано интеллектуальное нарушение в развитии, не только проводят досуг на свежем воздухе, но и получают терапевтический эффект от общения с северными лайками, сообщает ИА "Север Пресс".

Работа с особенными детьми построена по учебному плану специального образования восьмого вида, решаются задачи, отличные от классического школьного образования. Педагогический коллектив ищет такие формы взаимодействия, которые помогут детям в коррекции и реабилитации.

По словам директора школы Екатерины Дитц, разработанная школой программа "Обские каюры" прошла апробацию в 2018 году. Педагог-организатор — собаковод-любитель, у нее в вольерах живут четыре лайки, с которыми и встречаются каждое воскресенье особенные дети. Ребятам проводят специальный инструктаж, собаки привиты, руководство школы понимает ответственность.

"Программа подразумевает не только катания. Дети бегают с собаками на поводке, ухаживают за ними, общаются. В процессе катания ребенок приобретает навык погонщика собачьей упряжки каюр или помощника каюра — это тот, кто готовит собак к путешествию, может их запрячь. Детям очень нравится. Катание на собачьих упряжках — активный отдых, обучение и социализация. Но этим занимаются не все. По душе это в основном мальчикам, преимущественно из кочующих семей", — рассказала директор.

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Кроме "Обских каюров" в школе действует много необычных программ: очень развито декоративно-прикладное искусство. Дети шьют, работают с берестой, занимаются столярным и слесарным делом, даже учатся выращивать агрокультуры. Так развиваются бытовые и трудовые навыки. Если ребенок не пойдет получать профессиональное образование, то сможет самостоятельно обеспечить свои потребности.

Общение с четвероногими будет полезно любому: ученые доказали, что при контакте с собакой во время игры снижается стресс и тревожность, позитивно изменяются психологические показатели. Собаки могут даже "прогнать" депрессию. У больных ДЦП улучшается координация движений.