Команда тюменца Ивана Жаркевича попытается выйти в финал "Что? Где? Когда?"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Команда тюменца Ивана Жаркевича в четвертый раз сядет за стол интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". 22 декабря состоится заключительная игра зимней серии. Эфир пройдет по Первому каналу, начало в 21 час 45 минут.

Иван Жаркевич родился 23 февраля 1988 года, закончил Тюменский государственный университет. Работает менеджером. Впервые в "Что? Где? Когда?" играл в мае 2018 года.

Как выяснил "Вслух.ру", свою первую игру сборная Жаркевича проиграла, вторую – победила со счетом 6:5. Третью – в осенней серии 2019 года - всухую выиграла у телезрителей. Результат был потрясающий - это признали и другие знатоки, и ведущий, и телезрители. Прошлой победой команда получила путевку в зимнюю серию. По итогам зимней серии станет известно: кто пройдет в финал года, который состоится 28 декабря.

Команды Алеся Мухина и Балаша Касумова проиграли телезрителям. На данный момент есть один претендент – сборная обладателей приза "Хрустальный атом" под руководством маркетолога Максима Поташева. Но у команды Ивана Жаркевича есть шансы попасть в заключительную игру сезона.