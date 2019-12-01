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Тюменские инспекторы задержали сто пятьдесят нетрезвых водителей

Общество, 17:59 21 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

157 водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом тюменские автоинспекторы за прошедшую неделю, сообщает ГИБДД региона.

Одного из автомобилистов задержали в центре Тюмени, на ул. Геологоразведчиков, где находится несколько образовательных учреждений. Мужчина отказался проходить освидетельствование и оказал сопротивление полицейским.

ГИБДД рекомендует тюменцам после корпоративов и праздничных мероприятий возвращаться домой на такси, либо общественном транспорте.

Мероприятия по противодействию нетрезвому вождению продолжатся во всех муниципалитетах области, под особый контроль автоинспекторы возьмут небольшие населенные пункты

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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