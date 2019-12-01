  • 23 декабря 201923.12.2019понедельник
  • USD62,4071
    EUR69,3780
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер западный

Жители Исетского района сдали тотальный экзамен по правилам дорожного движения

Общество, 17:52 23 декабря 2019

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Жители Исетского района успешно сдали "Тотальный экзамен по Правилам дорожного движения". Участие в нем приняли более 250 человек: студенты профессиональных образовательных учреждений и автошкол, водители автопредприятий и обслуживающих организаций, представители администрации Исетского района, главы поселений, личный состав отдела полиции с. Исетское, сообщает администрация муниципалитета.

Как отметил глава Исетского района Николай Теньковский, в администрации района приняли решение поддержать массовую акцию, потому что дорожная безопасность района зависит, в том числе, от знаний правил дорожного движения его жителями, водителями и пешеходами.

По мнению участников тестирования, экзамен - хорошая "встряска" для ума. Проведение тотального экзамена позволило еще раз напомнить участникам дорожного движения о вступивших в силу поправках в правилах, а также выявить пробелы в знаниях, получив правовые консультации сотрудников ГИБДД. После сдачи экзамена все участники провели работу над ошибками и сделали селфи с хештегом #ТотальныйЭкзаменПоПДД.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# правила дорожного движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 23.12.2019Аэропорт Рощино претендует на национальную премию
19:20 23.12.2019Тюменские единороссы организовали праздник для людей с особенностями здоровья
19:09 23.12.2019В 130 стран мира с бесплатным роумингом: МегаФон и Booking.com объединили усилия
18:58 23.12.2019Школа наставников для кружков НТИ пройдет в Тюмени в 2020 году