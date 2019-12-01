Жители Исетского района сдали тотальный экзамен по правилам дорожного движения

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Жители Исетского района успешно сдали "Тотальный экзамен по Правилам дорожного движения". Участие в нем приняли более 250 человек: студенты профессиональных образовательных учреждений и автошкол, водители автопредприятий и обслуживающих организаций, представители администрации Исетского района, главы поселений, личный состав отдела полиции с. Исетское, сообщает администрация муниципалитета.

Как отметил глава Исетского района Николай Теньковский, в администрации района приняли решение поддержать массовую акцию, потому что дорожная безопасность района зависит, в том числе, от знаний правил дорожного движения его жителями, водителями и пешеходами.

По мнению участников тестирования, экзамен - хорошая "встряска" для ума. Проведение тотального экзамена позволило еще раз напомнить участникам дорожного движения о вступивших в силу поправках в правилах, а также выявить пробелы в знаниях, получив правовые консультации сотрудников ГИБДД. После сдачи экзамена все участники провели работу над ошибками и сделали селфи с хештегом #ТотальныйЭкзаменПоПДД.