Траты россиян в магазинах увеличились в 2019 году на шесть процентов, подсчитали эксперты

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

На шесть процентов - до 7 тыс. 430 рублей в месяц - выросли траты россиян в магазинах, супермаркетах и гипермаркетах. Около 60 % от всех расходов пришлось на продукты питания, следует из исследования Тинькофф, проведенного в рамках проекта "Адвент-календарь".

По данным исследования, в 2017 году и 2018 году средняя сумма трат одного россиянина в супермаркетах в месяц составляла 6 тыс. 610 рублей и 6 тыс. 970 рублей соответственно.

Чаще всего россияне покупали в магазинах безалкогольные напитки, пиво, воду, включая минеральную, и хлеб. В Топ-10 самых популярных товаров входят также сыр, сигареты, молоко, йогурт, яйцо и творог.

Самая затратная товарная категория в супермаркетах — это продукты питания, их доля более 60 % в структуре всех трат в магазинах и супермаркетах, на втором месте — алкоголь (8,2%), на третьем — бытовая химия и хозяйственные товары (5,7%). За ними следуют косметические средства и гигиена (5,5%), табачные изделия (5,1%), детские товары (3,6%), зоотовары (2,3%), спорт и одежда (2,2%), электроника (1%). Прочие товарные категории в сумме занимают долю более 5%.

Средний чек в супермаркетах и магазинах падает третий год. В 2017 году он составлял 585 рублей, в 2018 году — 544 рубля, в 2019 году составит 518 рублей. Падение за год составило 7 %. Одной из основных причин снижения среднего чека является изменение потребительского поведения: россияне стали чаще ходить в магазины, но закупаться на меньшую сумму.

Исследование проводилось на основании электронных чеков более 10 млн клиентов "Тинькофф" по всем банковским картам в супермаркетах и магазинах у дома в 2019 году. Из рейтинга "Что покупают чаще всего" была исключена категория пакетов, которая является лидером продаж каждый год. Показатели среднего чека и месячных затрат на супермаркеты в 2019 году подсчитаны с учетом прогнозных данных за декабрь.