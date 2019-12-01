Школа наставников для кружков НТИ пройдет в Тюмени в 2020 году

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Четырнадцать региональных школ наставников пройдут в 2020 году, в том числе в Тюмени, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Образовательные интенсивы по практикам наставничества для детских, взрослых и молодежных проектов и кружков НТИ (национальной технологической инициативы) организует "Академия наставников" — совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), Кружкового движения НТИ и фонда "Сколково".

Участниками школ станут более 2 тыс. человек — преподаватели и студенты вузов, педагоги школ и допобразования, представители бизнеса, которые работают с молодежными проектами. В 2019 году через школы наставников прошли 1 тыс. 805 человек.

Площадки проведения региональных школ выбирали по итогам конкурса. Заявки поступили из 39 регионов, в итоговый список вошли 14, 11 из них впервые примут школы. В 2020 году школы наставников, кроме Тюмени, пройдут в Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Кирове, Нижнем Новгороде, Обнинске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Туапсе, Ульяновске, Уфе, Якутске и Ярославле.

Серия интенсивов начнется в феврале, эксперты познакомят участников с особенностями технологических, предпринимательских и социальных проектов, технологиями генерации идей и этапами жизненного цикла проекта.

"Принимая решение, мы оценивали интерес площадки к проектной деятельности и кружковому движению, насколько они готовы и дальше развивать эти направления, включаться в разработку региональных "дорожных карт" совместно с Ассоциацией участников технологических кружков, создавать и развивать технологические кружки. Также для нас важно присутствие в регионе компаний и организаций, поддерживающих практики наставничества, ведь мы стремимся, чтобы наставники могли применять полученные знания на практике", — отметила лидер "Академии наставников" Екатерина Морозова.