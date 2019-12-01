Более двадцати тысяч рублей лишилась пенсионерка после объявления в интернете

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пожилая тоболячка, решив сдать свою квартиру в аренду, перевела мошеннице 22 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

72-летняя местная жительница в интернете выставила объявление о сдаче квартиры. Ей позвонила девушка, рассказавшая, что в настоящее время она находится в Москве и планирует приехать в Тобольск. Квартира ее устроила и она заверила тоболячку, что готова уже сейчас внести плату за первый месяц.

Для этого злоумышленница попросила подойти женщину к банкомату и сказала ей о комбинациях, которые та должны была выполнить. Пожилая женщина не сразу поняла, что сначала перевела деньги со своего вклада на дебетовый счет, а затем перевела эту же сумму мошеннице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские занимаются поиском подозреваемой.