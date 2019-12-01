Тюменские единороссы организовали праздник для людей с особенностями здоровья

| Фото: региональное отделение "Единой России" | Фото: региональное отделение "Единой России"

Предновогоднее праздничное мероприятие провели для участников проекта "Перезагрузка. Новые горизонты" тюменские единороссы. Организаторами его выступили руководитель проекта, глава инклюзивного клуба "Горизонт" Светлана Жукова и члены первичного отделения "Единой России" №10, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Всего участие в праздновании приняли более 100 человек из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Ялуторовского и Нижнетавдинского районов. Для всех желающих работали мастер-классы по бисероплетению, лоскутному и гончарному делу, рисованию. Участники проекта, которые весь год занимались вокалом, хореографией и театральным делом, подготовили для зрителей творческие номера и показали инклюзивный спектакль. Также детей и взрослых на празднике развлекали сказочные герои – белый медведь, Дед Мороз и Снегурочка. В завершении праздничного мероприятия гостей ждали сладкие подарки и праздничное чаепитие.

"Рад, что у нас все получилось и нам удалось создать новогоднюю атмосферу чуда и волшебства. Праздник прошел весело и задорно. Все гости получили массу положительных эмоций и хорошее настроение, от их искренних улыбок нам самим стало радостно и светло на душе", – отметил секретарь первичного отделения "Единой России" №10 Максим Еремеев.

Проект "Перезагрузка. Новые горизонты" направлен на социокультурную реабилитацию взрослых и детей с ограниченными возможностями. По словам Светланы Жуковой, он не только разрушает стереотипы общества в отношении людей с инвалидностью, но и помогает молодым людям с особенностями здоровья интегрировать систему конструктивных отношений и приобрести уверенность в себе.

"В данном проекте дети с той или иной степенью инвалидности занимаются творчеством и, таким образом, учатся познавать себя и окружающую их действительность", – рассказала Светлана Жукова.