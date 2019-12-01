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Нижнетавдинцы отличились на международной олимпиаде по ментальной арифметике в Москве

Общество, 16:58 24 декабря 2019

ntavda.admtyumen.ru | Фото: ntavda.admtyumen.ru

Третье место IV Международной олимпиады по ментальной арифметике занял Владислав Фролов, воспитанник объединения "Ментальная арифметика" при Центре дополнительного образования Нижнетавдинского района. Олимпиада прошла в Москве на базе Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах, сообщает администрация муниципалитета.

Ребята проверили знания в области ментальной арифметики. За 20 минут им нужно было решить как можно больше заданий. Максимальное количество примеров – 400.

Пятеро нижнетавдинцев - участников олимпиады хорошо справились с заданиями. Ребят подготовила педагог Центра дополнительного образования, сертифицированный тренер по ментальной арифметике Ольга Треногина.

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# дополнительное образование , олимпиада

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