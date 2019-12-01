Тюменьгортранс получило грамоту Международного конгресса

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Почетную грамоту получило предприятие "Тюменьгортранс" на ежегодной "Транспортной неделе–2019", которая прошла на X Международном конгрессе "Организация дорожного движения в Российской Федерации" в Москве. Предприятие отмечено за внедрение нововведений и повышение эффективности работы при организации дорожного движения в областной столице, сообщает администрация Тюмени.

В городе внедрены светофоры со встроенным табло обратного отсчета, что позволило на 27 % сократить число выездов транспортных средств на перекресток и нашло одобрение горожан. Переоборудовав все городские светофоры с ламповых на диодные, удалось сократить потребление энергии в десять раз. Количество самих светофоров тоже увеличилось, их объединили в координированное движение, это усилило пропускную способность автомобилей на улицах Тюмени и на 7 % сократило время простоя транспортных средств.

Специалисты МКУ "Тюменьгортранс" разработали и внедрили блок удаленного управления светофорными объектами города, который входит в состав Автоматизированной системы диспетчеризации для городского пассажирского транспорта и мобильных служб (АСД). С развитием этого направления стал возможен процесс изменения режимов светофорных объектов без необходимости выезда специалистов на место, сократив трудоемкость таких работ на 25 %. Также стало возможным установление координированного управления групп светофорных объектов из системы АСД.

Внедрение координированного управления светофорными объектами на ключевых магистралях позволило увеличить пропускную способность на 270 светофорах Тюмени. Благодаря автоматизированной системе оценка их работоспособности и текущего состояния производится дистанционно.

Разработана интерактивная карта с визуализацией и графическим отображением светофоров, находящихся на балансе "Тюменьгортранс", их состоянием, текущим введенным режимом. В результате разработки автоматизированного блока стало возможно логирование (сохранение информации о состоянии светофорного объекта во времени) процессов, что позволило вдвое сократить время на поиск неисправности составных частей светофорного объекта.

С использованием автоматизированной системы диспетчеризации проводится систематическая работа по актуализации, разработке схем размещения технических средств организации дорожного движения, пофазных схем движения и режимов работы всех светофорных объектов, вносятся изменения в ведомости технической оснащенности по каждому светофорному объекту. Эти нововведения делают комфортней жизнь пассажиров и автомобилистов.