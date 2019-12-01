Алкоголь на три миллиона рублей изъяли у жителя Тюменской области

| Фото: УМВД России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: УМВД России по Тюменской области во ВКонтакте

Немаркированную спиртосодержащую продукцию на сумму более трех миллионов рублей изъяли правоохранители в Ишиме в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь", сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Оперативная информация о том, что в Ишимском районе неизвестный хранит в грузовом автомобиле немаркированную алкогольную и табачную продукцию, поступила в межмуниципальный отдел МВД России "Ишимский".

Полицейские остановили эту машину на одной из улиц в Ишимском районе. “В салоне обнаружили картонные коробки с немаркированной алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками акцизного сбора”, — сообщили в ведомстве.

Стражи правопорядка изъяли более 600 канистр со спиртом, 300 бутылок с алкогольной продукцией и более тысячи пачек сигарет известных производителей на сумму свыше трех млн рублей.

Подозреваемого в приобретении, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции установили. Им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что собирался продавать алкоголь и табачную продукцию, которую изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к сбыту фальсифицированного алкоголя. Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту.