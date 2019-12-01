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Лжесотрудник ГИБДД выманил у пенсионерок крупную сумму денег

Происшествия, 12:57 25 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две тюменские пенсионерки пострадали от действий мошенников за сутки, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшим поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником ГИБДД. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности сыновей за якобы совершенное ими ДТП, мошенник похитил у пенсионерок крупные суммы денежных средств. Женщины через банкомат перевели на указанный счет деньги - одна 105 тыс. рублей и вторая 30 тыс. рублей.

Личность злоумышленника устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

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# деньги , мошенничество

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