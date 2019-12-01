Бизнес-идеи студентов ТИУ поддержали грантами

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Лауреатами пятого конкурса СИП-АП стали 18 проектов. Призовой фонд составил 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ТИУ.

Главным нововведением конкурса стало разделение участников на три секции: стартап, бизнес-идея и бизнес-проект. При этом бизнес-проекты и стартапы дополнительно поделили на научно-технологическое и традиционное предпринимательство. Это позволило точнее подобрать экспертов и оценить работы участников.

"Мне понравилось, что большинство проектов подготовлены, и подготовлены хорошо. Есть проработанные, в которые хочется включаться", – отметил председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства ТРО "Опора России" Дмитрий Петрулёв.

Сам эксперт увидел большой потенциал в работе студентов Высшей инженерной школы ТИУ, посвященной съедобным стаканчикам для кофе. По мнению эксперта, продукт имеет ряд плюсов, начиная с заботы об экологии, заканчивая элементарной практичностью, и может быть востребован.

Всего в конкурсе СИП-АП приняли участие 58 проектов. Одни участники уделяли внимание проблемам энергетики, другие пытались упростить жизнь молодежи. Например, авторы проекта "Шмот" Максим Решетников, Аршавир Овеян и Кирилл Березин предложили онлайн-платформу для покупки базовой одежды в три клика.

"Суть проста: мы хотим упростить покупки в Интернете, чтобы молодежь не тратила по два-три часа на поездки в ТРЦ для покупки обычной черной футболки", – рассказал Максим Решетников.

По задумке команды на сайте будут продавать только три вещи: футболки, свитшоты и худи. Процесс покупки, начиная с входа на сайт, уместится в три клика.

По итогам конкурса 18 бизнес-проектов, стартапов и бизнес - идей получили поддержку в размере от 2,5 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Первое место разделили стартап "Один капучино в вафельке, пожалуйста!" (60 тыс. рублей); бизнес-проект "Шмот" (40 тыс. рублей); бизнес-проект "SOVA" (100 тыс. рублей); бизнес-идея "Генерация метана на коммунальных отходах" (10 тыс. рублей)