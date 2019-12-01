True story fest помогает будущим предпринимателям учиться на чужих ошибках, уверены организаторы

| Фото: ТРО "ОПОРА РОССИИ" | Фото: ТРО "ОПОРА РОССИИ"

5 тыс. 500 жителей Тюменской области прошли через федеральный проект "Популяризация предпринимательства" с июля по декабрь 2019 года. Из них 100 человек уже открыли свой бизнес.

Об этом рассказали на фестивале правды о бизнесе True story fest, который прошел в ДК "Нефтяник" 23 декабря.

Вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров выразил уверенность в том, что ребята, которые проходили обучение на проекте, в дальнейшем станут владельцами успешных бизнесов. Он надеется, что эта динамика продолжится, и в регионе и стране в целом будет появляться все больше предпринимателей, которыми можно будет гордиться.

Проводить итоговый конгресс на фестивале правды о бизнесе решили не случайно. Модератор фестиваля, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов сообщил, что Тrue story fest – это мероприятие, где участники получают знания в неформальной обстановке и имеют возможность учиться на ошибках других предпринимателей.

"Реальные истории — это эффективный способ передать опыт предпринимателей новой формации, узнать, как по-настоящему работают партнеры и подрядчики и многое другое", - считает он.

Спикерами фестиваля уже не в первый раз стали основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артем Рахмеев, генеральный директор ООО "Вертикальный мир", коммерческий директор ООО "Клякса" Александр Андросов, основатель маркетингового агентства Love marketing Илья Пискулин, а также генеральный директор "TMH-Групп" Валерий Гут и основатель продюсерского центра BAZA, креативный продюсер Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Андрей Зубов.

Андрей Зубов поделился тем, как он ведет бизнес, ничего не успевая, но при этом успевая все. Артем Рахмеев рассказал, как работали его подрядчики по части строительства. Илья Пискулин вернул деньги своей девушке, которые занял на офис. Александр Андросов поделился историей об открытии катка и том, как посетители воровали и продавали коньки, а Валерий Гут – о том, как запатентовал торговую марку TMN и все свои бизнес-проекты подчинил развитию бренда Тюмени.

В 2020 году пройдет юбилейный, пятый Тrue story fest, сообщают в тюменском региональном отделении "ОПОРЫ РОССИИ".