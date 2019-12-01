Законопроект о профилактике семейного насилия обсудили в Общественной палате региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резонансный проект федерального закона "О профилактике семейно-бытового насилия" обсудили в Общественной палате Тюменской области 24 декабря. Участие в круглом столе приняли уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев, детский омбудсмен Андрей Степанов и представители общественных организаций.

Участники встречи поделились отношением к тексту законопроекта и мнением по наиболее значимым положениям проекта, а также предложили свои варианты формулировок.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Правовой механизм, защищающий от семейно-бытового насилия уже существует, - отметила заведующая кафедрой гражданского права и процесса Института государства и права ТюмГУ Татьяна Краснова. - Но необходимо признать, что этот механизм все еще не отлажен и в его работе есть сбои. Кроме того, система отношений родители-дети это очень тонкая сфера, связанная с границами вмешательства в семейную жизнь - насколько можно и нужно ее контролировать".

По ее словам, существующий "Семейный кодекс Российской Федерации" уже содержит в себе все необходимые инструменты реагирования на ситуации, угрожающие жизни и здоровью детей и взрослых членов семьи. Однако, 77-я статья Кодекса, предусматривающая немедленное изъятие ребенка из семьи при угрозе его жизни и здоровью, сегодня практически не работает.

"Статистика говорит о том, что сегодня все меньше пар регистрируют свои отношения в органах ЗАГС, люди просто не умеют жить друг с другом и разводятся, вступают во второй брак", - считает священник Григорий Мансуров. - К сожалению практика такова, что люди и существующую семью не в состоянии сохранить. Все бывают не правы - и жены и мужья, и дети не всегда ведут себя так, как хотели бы родители. Поэтому давайте не будем вторгаться в семью".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также в ходе обсуждения выступили представители общественных организаций - центра защиты материнства "Покров", "Тюменский родительский комитет", "Центр общественного контроля" и других.

"Судьба законопроекта, на мой взгляд, сегодня очень неопределенна, поскольку он уже вызвал весьма неоднозначную реакцию в обществе. То, что проблема существует и ей необходимо заниматься, конечно, неоспоримо. Замечу, что в неблагополучных семьях страдают не только женщины и дети, но нередко и мужчины. Для работы с этой проблемой необходимы инструменты - это законы. Но даже название предложенного законопроекта вызывает вопросы. Так, уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова отмечает, что термин профилактика не совсем уместен в тех случаях, когда собственно насилие уже произошло", - рассказал корреспонденту информагенства "Тюменская линия" уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Также по его словам, текст проекта содержит достаточно большое количество отсылок к уже существующим законам и нормам, что потребует и в них вносить коррективы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итогом встречи стало принятие резолюции, содержащей рекомендации Совету Федерации и Государственной думе России отклонить проект закона "О профилактике семейно-бытового насилия". В частности, в тексте резолюции указывается на то, что законопроект не дает четких определений семейно-бытового насилия, а также его форм и признаков. Кроме того, в проекте не учитываются нормы существующего "Семейного кодекса" и нарушаются статьи Конституции РФ №№ 23-24.

Николай Ступников