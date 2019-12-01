Альберт Суфианов удостоен звания члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан

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Звания члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан удостоен депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нейрохирургии первого МГМУ им. И.М. Сеченова Альберт Суфианов.

Звание, сообщается на сайте "Федерального центра нейрохирургии" Министерства здравоохранения РФ в Тюмени, Альберту Суфианову присуждено за выдающиеся заслуги в сфере нейрохирургии, научные разработки, тесное и плодотворное сотрудничество с медицинскими, научными и образовательными учреждениями Республики Татарстан.

Работу тюменского ученого отметил и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который в июне 2019 года посетил Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Он выразил уверенность в реализации дальнейших совместных планов, направленных на развитие здравоохранения и повышения профессионального уровня медицинских специалистов.

"Я благодарен за высокую оценку моего труда руководству Республики и Академии наук Татарстана, - сказал Альберт Суфианов.- Вера в меня – стимул для дальнейшей работы. Спасать людей – мое предназначение, без научных разработок идти к новым научным открытиям – сложно. Рад, что между Федеральным центром нейрохирургии и Татарстаном укрепляются отношения, теперь наша задача – профессиональное взаимодействие оправдать".

Профессор Суфианов внес весомый вклад в развитие мировой нейрохирургии. Для медицинского сообщества он – признанный лидер и автор методик, которые успешно используются в медицине. В частности, профессор является разработчиком проведения нейрохирургических операций малотравматичным способом: невидимый надрез на теле человека и его восстановление после болезни за считанные дни.

В арсенале Альберта Суфианова большое число научных открытий, часть из них профессор сделал в команде с медицинскими светилами из Республики Татарстан. Сегодня на кафедре нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова обучается 17 ординаторов и аспирантов, почти половина из них приехали из Татарстана. Врачи из Татарстана являются постоянными участниками международных мастер-классов, проводимых на базе ФЦН, клиники с мировым авторитетом и уникальной площадкой, где собраны лучшие образцы высококлассного медицинского оборудования, где проводятся международные конференции и симпозиумы, а сам профессор Суфианов делает почти 800 операций, из 3 тыс. 800 выполняемых центре за год.

В планах Альберта Суфианова внедрение в нейрохирургию методов работы с участием роботов, а также развитие направления бесконтактной нейрохирургии.

Альберт Суфианов – врач особого статуса. Признание его труда подтверждается другими почетными званиями. В 2016 году Альберт Суфианов был избран депутатом Тюменской областной думы, удостоен звания Почетного гражданина города Тюмени, звания Почетного гражданина города Вихоревка, ему присвоен знак "Отличник здравоохранения РФ".

В 2018 году Указом президента РФ Альберту Суфианову присвоено звание Заслуженного врача РФ, в 2018 году в г. Харбине (Китай) он удостоен звания Почетного профессора Харбинского медицинского университета. Также в 2018 году ему вручен диплом Почетного профессора Северо-Осетинской государственной медицинской академии.