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У детского сада "Панда" в Тюмени появится третий корпус

Общество, 17:52 25 декабря 2019

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Третий корпус появится у детского сада "Панда" в Тюмени. Проект будет реализован при поддержке инвестиционного агентства Тюменской области по программе частно-государственного партнерства. Земельный участок для строительства учреждения предоставит городская администрация, сообщает инвестиционное агентство региона.

Проект имеет не только экономическую, но и социальную значимость для города. Кроме трех групп общеразвивающей направленности, в новом корпусе планируется открыть социальную группу. Приоритетными направлениями детского сада будут образовательные программы Монтессори, здоровьесберегающие технологии, а также высокий уровень сервиса. Ожидается, что новый корпус будет рассчитан на 80 мест.

Детский сад "Панда" работает в Тюмени с октября 2010 года. Сейчас он расположен по двум адресам: ул. Мельникайте, 136, корп.6 и ул. Депутатская, 78, корп. 1. Численность воспитанников составляет 110 человек.

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# детский сад , инвестиционное агентство , частный детский сад

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