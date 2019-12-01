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На мастер-класс по новостной фотографии приглашают тюменцев

Общество, 19:09 25 декабря 2019

mediacongress.ru | Фото: mediacongress.ru

Мастер-класс "Что такое новостная фотография? Ответы из личного опыта" проведет для тюменцев фотограф Донат Сорокин в Конторе пароходства (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) 27 декабря, начало в 14 часов, сообщают организаторы.

Донат Сорокин десять лет снимает для СМИ, больше пяти из них – для агентства новостей ТАСС. С 2015 года является постоянным членом жюри фестиваля молодежной журналистики "Time Code". За последний год снимки автора были опубликованы в изданиях Guardian News, NBC Universal, BBC News, Discovery и других.

С тюменцами он поделится секретами репортажной съемки, даст несколько профессиональных советов и проведет портфолио-ревю участников встречи. Мастер-класс пройдет в формате творческой встречи. Принять в нем участие может любой – и студент-журналист, и опытный фотокорреспондент, и фотограф-любитель. Каждому, кто принесет свои фото, Донат Сорокин даст рекомендации.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому необходимо пройти предварительную регистрацию здесь. По этой же ссылке можно загрузить свои снимки.

Мероприятие приурочено к реализации проекта "Фотоистория Тюменской области".

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# Донат Сорокин , мастер-класс , фотография

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