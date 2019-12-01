Четыреста сорок коров голштино-фризской породы прибудет на ферму "Дамате" в январе 2020 года

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Очередная партия 440 голов голштино-фризской породы прибудет на молочно-товарную ферму "Дамате" в Голышманово в конце января 2020 года.

Чтобы ускорить выход комплекса на заявленную мощность компания осуществила в 2019 году две поставки нетелей по 430 голов каждая. В настоящее время нетели находятся на 30-дневном карантине в Германии, в течение которого они пройдут все необходимые ветеринарно-санитарные обработки.

Кроме того, на комплексе продолжаются регулярные отелы. Специалисты "Дамате" принимают около 20 отелов ежедневно, что позволит к концу 2020 года выйти на поголовье третьего этапа проекта расширения – 6 тыс. коров.

Дойное стадо молочно-товарного комплекса "Тюменские молочные фермы" превысило плановый показатель второго этапа 4 тыс. 600 голов. В настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота в "Дамате" составляет 9 тыс. голов, из которых 4 тыс. 770 – коровы. Комплекс производит 130 тонн молока в сутки. Среднесуточный надой на дойную корову составляет 31 литр в день.

Рост поголовья обусловлен планомерным завозом скота из Дании, Голландии и Германии, а также осеменением и отелом собственных телок. Скот закупается в рамках проекта наращивания мощности комплекса и завозится параллельно со строительством третьей очереди. "Дамате" завершает строительство крупнейшего в Сибири молочного комплекса "Тюменские молочные фермы". В результате реализации проекта поголовье коров будет увеличено с 4 тыс. 600 до 6 тыс. голов, валовый объем производства молока ГК "Дамате" составит 150 тонн в сутки или 55 тыс. тонн в год.