Тюменский школьник стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике

Ильяс Гарифханов | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области Ильяс Гарифханов | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Десятиклассник Физико-математической школы Тюменской области Ильяс Гарифханов стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике, которая прошла в Минске. Тюменский школьник благодаря этому достижению включен в проект "Гордость России".

"С первого дня олимпиады я настроился на то, что беру золото. Я серьезно готовил себя к этому, и с точки зрения опыта решения задач, и просто морально. В результате я поймал состояние равновесия и смог все свои силы направить на достижение поставленной цели", - рассказал он в интервью организаторам проекта.

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Международная олимпиада по экспериментальной физике IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) проводится каждый год в разных регионах России и Белоруссии. В 2019 году она состоялась в Минске и собрала около 500 участников из шести стран, в том числе из Литвы, Латвии, Армении, Болгарии. От Физико-математической школы Тюменской области в олимпиаде участвовали 13 человек.

"Это была не обычная школьная олимпиада по физике. Мы работали с экспериментальным оборудованием, различными приборами, приспособлениями, элементами. Нам нужно было оценивать характеристики предметов, находить зависимости между показателями и самим выводить сложные формулы",- говорит Ильяс Гарифханов.

Олимпиада проходила в три тура, в каждом из которых предлагалось решить две задачи. На выполнение одной давалось 2 часа 20 минут.

"Когда началось награждение, вся наша команда сидела как на иголках. Мы уже догадывались, что, судя по предварительным результатам, я должен был занять достаточно высокое место. Но мое имя никак не называли. Напряжение росло. А потом объявили, что я взял золото, причем самое первое из всех золотых мест! Вся команда выдохнула и закричала: "Ура! Исторический момент! Ученик тюменской "Физико-математической школы" стал абсолютным победителем!"", - поделился он.

Как признался тюменский школьник, главная его мечта - создать для человечества что-нибудь абсолютно новое, чего еще не было, например, новую теорию или изобретение, которое разрешит определенные проблемы в современном мире.

Добавим, проект "Гордость России" реализуется благотворительным фондом "Стремление" при поддержке Фонда президентских грантов.