Сфера продаж лидирует по популярности на тюменском рынке труда

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Сфера продаж в 2019 году осталась самой популярной на рынке труда Тюменской области, об этом свидетельствую данные анализа, проведенного компанией HeadHunter.

Как отмечают эксперты, эта сфера не сдает позиции уже несколько лет и у работодателей, и у соискателей. По количеству вакансий на втором месте – "Строительство", на третьем – "Производство". По количеству резюме, соответственно, "Административный персонал" и "Производство".

Конкуренция среди соискателей на рынке труда Тюменской области довольно высокая: на одну вакансию приходится 7,6 резюме при норме в пять-шесть. Однако ситуация сильно зависит от профессиональной сферы. Так, сложнее всего в этом году было трудоустроиться в профсферах "Госслужба, НКО" (на одну вакансию здесь приходилось больше 20 резюме) и "Бухгалтерия" (11 резюме). Проще всего было соискателям из сфер "Медицина, фармацевтика", "Инсталляция и сервис" и "Страхование" - на одну вакансию приходилось в среднем одно-два резюме, что говорит о дефиците кадров.

В 2019 году в Тюменской области было размещено на 21 % резюме больше, чем в 2018 году. При этом в среднем по России рост резюме составил 15 %. Количество предлагаемых в 2019 году вакансий в сравнении с 2018 годом, осталось примерно таким же.

Чаще всего работу в этом году искали люди с высшим образованием – на них пришлось 66% резюме. Половина соискателей имеют опыт работы от шести лет. Среди возрастных групп наиболее активными были люди 18-30 лет, резюме от соискателей такого возраста составили 44,6% от общего количества.

К концу 2019 года средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила 40 тыс. рублей. Это совпадает с ожиданиями соискателей. Среднее предложение работодателей выросло с начала года на четыре тыс. рублей. Самой дорогой вакансией года стало предложение от нефтесервисной компании – работодатель искал коммерческого директора и предлагал доход от 400 тыс. рублей.