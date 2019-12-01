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Врачи спасли подавившуюся орехом тюменку

Общество, 17:17 26 декабря 2019

пресс-службы ОКБ №2 | Фото: пресс-службы ОКБ №2

Пожилой тюменке, подавившейся орехом, потребовалось помощь врачей-эндоскопистов, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 2.

Врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы извлечь его, не прибегая к открытой операции: кусок пищи был плотно охвачен стенками пищевода, а из-за гладкой поверхности специальные щипцы с него попросту соскальзывали.

Также к медикам обратилась мама двухлетней девочки. Женщине показалось, что ребенок проглотил несколько гидрогелевых шариков. Однако все обошлось – в ее организме не было обнаружено инородных тел.

Оказались напрасными и переживания тюменца, который подумал, что проглотил зубочистку - врачи с помощью эндоскопа обследовали желудочно-кишечный тракт и бронхи пациента. Неприятные ощущения в горле были вызваны сильным кашлем.

Всего в 2019 году врачи эндоскопического отделения извлекли инородные предметы из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей 132 жителей региона. Четверть обращений – это взрослые.

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# здравоохранение , ОКБ № 2

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