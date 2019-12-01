Тюменский "Рубин" уступил в последнем матче уходящего года

Драматический матч завершился победой "Югры". | Фото: hcrubin.ru Драматический матч завершился победой "Югры". | Фото: hcrubin.ru

Со счетом 3:4 завершилась драматическая встреча "Рубина" с "Югрой" в Ханты-Мансийске 26 декабря. Подопечные Михаила Звягина уступили по буллитам, завершая рограмму 2019 года в чемпионате Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Место на последнем рубеже гостей занял Егор Назаров. В обороне у сибиряков оказались четыре пары защитников: Дмитрий Лютов – Виталий Зотов, Александр Родионов – Егор Кунгурцев, Евгений Петриков – Георгий Бердюков и Александр Федотов – Александр Ильин. В первую тройку атаки Андрея Рычагова вошли Егор Попов и Денис Давыдов. Во втором звене Никиты Ядроеца оказались Михаил Железнов и Роман Горбунов. Капитан "Рубина" Денис Ячменёв стал "центром" в тройке с Вадимом Кравченко и Егором Бабенко. В звено Константина Белова были включены Иван Степанов и Семён Иванов.

В первом периоде хозяева нанесли 18 бросков в створ. Тюменцы – семь. При этом команды по две минуты провели в большинстве. Счет югорчане открыли за одну секунду до сирены на перерыв. Рубиновцы упустили Александра Акмальдинова, который прошел по "чистому" флангу в зону атаки и поразил цель.

Второй период ознаменовался активной игрой со взаимными шансами на успех. Но рубиновцы все-таки смогли извлечь из этого пользу. На 29-й минуте Железнов открылся под передачу партнера, выкатился на удобную позицию для броска и восстановил паритет. Голкипера хозяев Константина Волкова дезориентировал рикошет, но успех гостей был вполне логичным. Третий отрезок получился самым результативным. На 47-й минуте югорчан вывел вперед Константин Кузнецов. Вскоре неожиданным броском с разворота Волкова огорчил Бабенко. Этот гол стал для форварда первым в нынешнем чемпионате ВХЛ. На 54-й минуте под передачу Кравченко мастерски открылся Ячменёв – 3:2. К сожалению, вскоре тюменцы уступили в борьбе на своем пятачке и Акмальдинов оформил дубль. В концовке отрезка на площадке вспыхнул конфликт между игроками. В результате ожидание овертайма затянулось. Две минуты тюменцы провели в большинстве, но югорчане выстояли и оппонентов рассудили буллиты.

Игроки были весьма результативны. По ходу серии рубиновцы уступали 0:2, но Бабенко и Давыдов, реализовав свои попытки, оставили тюменцев в игре. Тем не менее, дальнейшая перестрелка завершилась в пользу "Югры". Автором победного буллита стал Дмитрий Арсенюк.

"Сначала хочу поздравить всех любителей хоккея Тюменской области с наступающим Новым годом! Играли две хорошие команды. Думаю, болельщикам понравилось, - сказал главный тренер "Рубина" Михаил Звягин. - Очень благодарен ребятам за самоотдачу. У нас в команде сложилась тяжелая ситуация с травмами. Два человека вышли сразу на матч, без тренировки. Выжали из себя все, что смогли. В прошлом поединке с "Югрой" нам повезло на буллитах, сегодня - хозяевам льда. Это хоккей. Мы довольны тем результатом, которого удалось достичь".