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МФК "Тюмень" - в полуфинале Кубка России

Спорт, 15:42 27 декабря 2019

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

5:1 и 6:2 - так, соответственно, завершились первая и вторая встречи МФК "Тюмень" с "Ухтой" в рамках четвертьфинала Кубка России по мини-футболу, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов поздравил всех болельщиков и любителей футбола с наступающим Новым годом и отметил, что на этот раз на трибунах было не столь многолюдно.

"Но пришли те, кто за нас болеют всей душой, невзирая на результат. Хотя многие могут сказать, что сегодняшняя игра особого значения не имела. Но ведь и "Ухта", и мы сегодня вышли играть. Потому что каждая игра — это развитие. Команда полностью выполнила установку, даже наверно на двести процентов. Я доволен игрой, видно, что не зря мы работаем, сегодня себя здорово проявила молодежь", - отметил наставник.

Станислав Ларионов, главный тренер МФК "Ухта", поздравил соперников с победой и выходом в следующий этап.

"Мы знаем, что с "Тюменью" нельзя играть в открытый футбол, сибиряки хорошо убегают в контратаку. Я надеюсь, что через такие игры мы будем добавлять в игре. Ничего страшного, что сегодня у нас немного не получилось. Но периодами мы выглядели неплохо. Еще раз скажу, что несмотря на счет первой игры, мы выходили, пытались что-то создавать. Я думаю, что игра получилась динамичная и понравилась болельщикам", - сказал он.

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# кубок России , мини-футбол , МФК Тюмень

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