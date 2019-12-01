Компания "Прованс Групп" получила статус резидента зоны экономического развития

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Резидент индустриального парка "Боровский" компания "Прованс Групп" получила статус резидента зоны экономического развития, сообщает Тюменский технопарк.

Соглашение об этом 27 декабря подписали коммерческий директор ООО "Прованс Групп" Дмитрий Попов и генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец. Согласно документу, с 2020 по 2024 годы производители получают право пользоваться налоговыми льготами. В этот период налог на имущество компании будет нулевым, а региональная часть налога на прибыль снизиться до 14 %.

"Это означает официальный старт периода, когда компания, запустившая производство, может использовать те налоговые преимущества, которые анонсировались при создании индустриального парка. Меры поддержки предусмотрены региональным законодательством и будут оказываться резидентам на протяжении пяти лет", - прокомментировала Ольга Романец.

Завод по переработке плодоовощных культур ООО "Прованс Групп" начал работу на территории индустриального парка "Боровский" в ноябре 2019 года. Предприятие занимается переработкой широкого спектра сельскохозяйственной продукции, выпускает мытые и очищенные, а также нарезанные в различной конфигурации овощи и корнеплоды: морковь, свеклу, картофель, капусту, резаные или целые листовые салаты и зелень, смеси из резаных овощей и салатов. Современная технология упаковки позволяет гарантировать высокое качество на протяжении всего срока хранения. Продукция под брендом "Прованс" поставляются в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи.